Benzineprijs stijgt naar 1,81: dreigt een nieuwe olie-supercyclus?

Tanken in België: niet de bedoeling, maar geen boete

9 januari HILVARENBEEK/TILBURG - Even de grens over om de tank vol te gooien bij een Belgisch tankstation. Voor Nederlanders in het grensgebied even geen optie, gezien de strenge lockdown die geldt bij onze zuiderburen. Voor reizen naar België geldt immers dat ze momenteel een essentiële reden moeten hebben en daar valt tanken niet onder.