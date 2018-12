Bergers hebben grote moeite met wegslepen van elektrische auto’s

Het bergen van gestrande of gecrashte auto’s moet zo snel mogelijk. Logisch, want elke minuut vertraging betekent extra economische schade, bijvoorbeeld door files die langer blijven staan. Bergers mogen daarom een zwaailicht voeren, met een gepaste snelheid over de vluchtstrook rijden en ze moeten binnen een bepaald aantal minuten bij een ongeval op een snelweg kunnen zijn.

Maar tegenwoordig stuiten de bergingsbedrijven vaker op elektrische en hybride voertuigen. Nederland telde op 1 januari 2018 bijna 22.000 volledig elektrische personenauto’s, bijna 60 procent meer dan een jaar eerder, zo liet het CBS in mei weten. ,,Die zijn gewoon lastiger van hun plek te krijgen”, legt Eef Spaan van Wolves Mobiliteit, dat onder andere in Zwolle zit, uit.

Aan diggelen

Dat komt zo: meestal wordt één van de voertuigen versleept, terwijl de banden nog over de weg rollen. ,,Dat werkt bij reguliere auto’s, maar niet bij elektrische. Doe je dat met een elektrische, dan laadt-ie zichzelf eigenlijk weer op, omdat de aandrijfas dan als een soort dynamo werkt. En dan rij je eigenlijk de motor aan diggelen.” Bovendien blijft, als de elektriciteit eenmaal is weggevallen, zo’n wagen vaak ‘vaststaan’ in een versnelling of op de handrem. ,,Zie er dan maar eens beweging in te krijgen...’’ Dat betekent dat de berger een soort set met extra wielen moet aanbrengen, zodat de wagen alsnog te vervoeren is. ,,Het kost ons enkele minuten meer, maar de snelheid is essentieel. Het liefst zou je een methode vinden waarbij de wielen als het ware worden losgekoppeld van de rest van het systeem, maar die bestaat niet. En het lijkt me onwaarschijnlijk dat automerken dat op korte termijn zelf gaan regelen”, aldus Spaan. Hij heeft dagelijks te maken met gestrande E-wagens.

Zijn collega Martin Vis van Delta Berging en Transport in Ermelo, Lelystad en Emmeloord erkent dat. ,,De verschillen per elektrische auto zijn groot. Wij hebben een speciale app-groep waarin we video’s uitwisselen hoe we elke elektrische wagen aan moeten pakken.”

Tesla geeft trainingen, maar die tips werken volgens de twee bergers alleen bij Tesla’s. ,,Ik moet de eerste training nog vinden die een oplossing voor alle elektrische auto’s geeft”, zegt Vis. Zijn bergers gaan inmiddels nooit meer op pad zonder de ‘extra wieltjes’. Vis stelt het druk te hebben met elektrische voertuigen. ,,Daarvoor rukken we nu ongeveer twee keer per week uit. De kou zorgt er voor dat de accu’s minder presteren en bovendien zetten de bestuurders de verwarming vaker aan, wat energie kost. Dan komen die wagens dus zonder stroom te zitten en vallen ze stil. Elektrische auto’s zijn veel zwaarder door de accu’s. Zeker zo’n 1800 kilo. Een regulier Golfje weegt misschien 900. Ook dat betekent extra werk.”

Trainingen

De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten (VBM), die de branche vertegenwoordigt, is druk bezig met voorlichting over het vervoeren van E-wagens. ,,Er zijn diverse cursussen en trainingen beschikbaar in de markt”, constateert Daan Witjes van VBM. ,,Het ‘vervoerklaarmaken’ van een dergelijk voertuig maakt dat de afhandeltijd toeneemt. Dit is ook iets wat bij de overheid inmiddels onder de aandacht is gebracht en waar in onze sector volop over na wordt gedacht.” Door het natrekken van kentekens, weten de bergers met welk voertuig ze te maken hebben.