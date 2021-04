Beschonken snelheidsduivel scheurt met 212 km/u over snelweg; politie zet achtervolging in

De politie in Enschede heeft een beschonken bestuurder aan de kant gezet na een achtervolging met loeiende sirenes. De man reed 212 kilometer per uur op een weg waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd.