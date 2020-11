Bestuurder ramt twee auto's en vliegt door de lucht bij parkeren van zijn elektrische Porsche

In de Britse stad Essex is een Porsche Taycan op twee geparkeerde auto's geklapt toen de auto plotseling accelereerde terwijl de eigenaar wilde stoppen om te parkeren.

Dat de Taycan supersnel uit de startblokken kan schieten is zowel een vloek als een zegen, blijkt na het zien van deze beelden. Door de snelle respons schiet de auto er meteen vandoor zodra het ‘stroompedaal’ wordt ingetrapt. Dat is dan ook precies wat er gebeurde, volgens de Britse krant The Sun.

De krant citeert een omwonende die wist te vertellen dat de eigenaar van de Taycan op bezoek was bij een kennis, toen hij per ongeluk op het gaspedaal trapte in plaats van op de rem. Daardoor raakt de Porsche Taycan eerst een geparkeerde SUV, voordat hij van de oprit vliegt en botst tegen wat lijkt op een BMW 1-serie van de vorige generatie. Vervolgens kantelt de auto en eindigt hij met twee wielen in de lucht.

De bestuurder moest via de bijrijderskant de auto verlaten en was - afgezien van wat schrammen en blauwe plekken - ongedeerd, aldus The Sun. Op Twitter en YouTube ging het filmpje al snel viral en de reacties waren niet mals. Een aantal mensen noemde dit ‘karma voor bestuurders van elektrische auto's’, iemand anders schreef: ‘launch control - letterlijk’.

