Bestuurder van Porsche vraagt ‘zon aub’: ‘Het is een cabrio, ik heb het nodig’

Eerder deze week werd er in de regio rond Brugge al een auto gespot met de nummerplaat ‘KUT-WIJF’. ,,Een cadeautje na een echtscheiding”, gokten mensen toen op sociale media. Maar het bleek een bewuste keuze van de bestuurster van de jaguar.



De 27-jarige Elodie Maenhout uit Brugge geloofde naar eigen zeggen niet dat de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) haar aanvraag zou goedkeuren. ,,Normaal mogen beledigende zaken niet. Dus ik deed het eigenlijk meer om dat te testen. Het was dus zeker niet zo dat iemand anders die voor mij bestelde of zo. Ik ben nooit getrouwd, dus die komt ook niet van een boze ex”, zegt Elodie. ,,Er gingen twee weken overheen en plots kreeg ik de melding dat mijn aanvraag was goedgekeurd. Slik (lacht).”



Ze heeft de nummerplaat inmiddels vervangen. ,,Mijn werkgever sprak me er over aan. Ze vonden het niet kunnen om als thuisverpleegkundige met zo’n plaat rond te rijden. En ik kan hen natuurlijk ook ergens wel begrijpen. De nieuwe nummerplaat is nu binnen en dat is een heel gewone.”