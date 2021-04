Bij deze 44 tankstations kon je gisteren gratis tanken onder één voorwaarde

VRAAG & ANTWOORD ‘Hoe kan ik het alarmsys­teem van mijn auto uitschake­len?’

28 maart ,,Op de veerboot naar Texel werd gevraagd om het alarmsysteem van de auto uit te schakelen, omdat dit door de schommelingen af kan gaan. Ik heb een VW Golf 7 uit 2014 en kan in het instructieboekje nergens vinden hoe je dit moet doen. De enige mogelijkheid lijkt mij de auto niet op slot te zetten, maar dat is geen oplossing als tijdens de vakantiereis veel waardevolle spullen in de auto liggen. Zie ik misschien iets over het hoofd?”, vraagt lezer Sjef Zehenpfenning.