Bij noodweer stilstaan op de vluchtstrook, mag dat?

Het antwoord luidt: 'ja en nee'. Volgens Rijkswaterstaat is het begrijpelijk dat automobilisten zich op de snelweg niet op hun gemak voelen als het zo hard regent, maar de vluchtstrook is volgens de wet alleen bestemd voor noodgevallen, zoals pech of onwelwording.

,,Stilstaan op de vluchtstrook brengt ook gevaren met zich mee", aldus Rijkswaterstaat in een reactie aan website autorai.nl. ,,Door de regen ben je slecht zichtbaar en andere weggebruikers verwachten niet dat er auto’s op de vluchtstrook stilstaan. Daarnaast kan het zijn dat er al iemand staat, bijvoorbeeld omdat hij pech heeft of omdat er iemand onwel is geworden. Ook dat kan weer gevaarlijke situaties opleveren." Rijkswaterstaat adviseert om de snelheid aan te passen, voorzichtig door te rijden en pas te stoppen op een parkeerplaats.