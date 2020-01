Bijna helft nieuwe auto’s in Noorwegen is elektrisch

In Oslo kan het: één verkeersdo­de in heel 2019, geen enkele fietser of voetganger

4 januari Noorwegen is sowieso al een van de meest verkeersveilige landen ter wereld, en ook hoofdstad Oslo draagt zijn steentje bij. In 2019 viel er voor de eerste keer ooit geen enkele verkeersdode onder weggebruikers als fietsers en voetgangers, blijkt uit statistieken van de stad. In heel de hoofdstad, goed voor ongeveer 670.000 inwoners, viel slechts één verkeersdode te betreuren.