Bijna tien mille bonus voor alle 27.000 Porsche-medewerkers

Beschoten Audi duikt op bij verkoopsi­te met de kogelgaten er nog in

8 april Een opknappertje, zo mag je 'm best noemen: de Audi A7 die in september in Zwolle werd doorzeefd met kogels heeft een nieuwe eigenaar. Die betaalde er een schijntje voor, nadat de auto van de van poging tot moord verdachte Idris M. plots opdook op een verkoopsite. In originele staat. Dat wil zeggen: met alle kogelgaten er nog in.