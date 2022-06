Binnensteden worden verboden terrein voor rokende diesel van aannemer en pakjesbezorger

Alphen en Gouda zijn van plan om over vier jaar een ‘emissieloze zone’ in te voeren. Daar mag dan geen vrachtwagen meer inrijden die op diesel of benzine loopt. Het devies is: alleen nog elektrisch of op waterstof. Op zich geen nieuw fenomeen, want wie Rotterdam of Utrecht inrijdt kent de borden. Wel is nieuw dat na de vier grote steden ook dertig à veertig middelgrote plaatsen die kant op willen.