Bizar: compacte Smart verandert in ruim vier meter lange SUV

Twee deuren, twee stoelen: een stadsauto zoals het hoort. De Smart was een compacte tweezitter die op de een of andere manier altijd in een parkeerplaats paste. De slimme auto kwam er omdat de Zwitser Nicholas Hayek, de man achter de Swatch-horloges, vond dat er een kleine stadsauto moest komen. Het werd een tweezitter met hybride aandrijving, die op allerlei manieren gepersonaliseerd kon worden. net als zijn horloges. Hij wist Daimler-Benz te strikken als partner en in 1994 zag de Smart - een samentrekking van Swatch Mercedes Art - het levenslicht.

Een echt succes is de in de Franse stad Hambach gebouwde stadsauto nooit geweest. Behalve in steden als Rome, waar de vraag zo groot was dat de Smart Centers noodgedwongen 24 uur per dag open gingen. Voor het overige werd de auto vooral gezien als gimmick of rijdende reclamezuil. De glazen torens waarin de voorraad al van verre te zien was, bleken een leuk idee, maar ondertussen bleef Mercedes-Benz geld verliezen. Volgens analist Sanford C. Bernstein is de eerste generatie Smart Fortwo, die werd geproduceerd tussen 1997 en 2006, zelfs de meest verliesgevende auto uit de hele autogeschiedenis. In totaal verloor het Duitse merk 3,35 miljard euro aan Smart. Dat is omgerekend 4470 euro per auto.

Formore

In Duitsland werd het huidige model in 2020 amper meer dan 16.000 keer verkocht, een daling van ruim 67 procent ten opzichte van 2019. Geen enkel ander automerk had zo’n vette min achter zijn naam staan in de Duitse statistieken. De compacte stadsauto muteert nu dus in een luxe terreinwagen voor de stadsjungle. ,,Als SUV wordt hij eindelijk volwassen”, zegt Mercedes-designchef Gorden Wagener over het nieuwe model. In de Mercedes-logica betekent dit uiteraard: groter geworden. De Smart wordt een vijfzitter, ruim vier meter lang, en een opvolger van de tweezitter staat niet in de planning. ,,Sweet was gisteren, nu is de Smart sexy”, zegt Wagener.

De nieuwe Smart wordt in China gebouwd in samenwerking met de Daimler-aandeelhouder en elektrische autogigant Geely. Volgend jaar moet de auto - die vermoedelijk Smart Formore gaat heten - op de markt komen. In eerste instantie alleen in China. Volgens informatie van het Duitse AutoBild zal de mini-SUV gebaseerd zijn op een platform van Geely of Volvo. De Zweden maken namelijk ook deel uit van de Geely Group. De auto gaat naar verluidt zo'n 15.000 euro kosten. De Formore krijgt waarschijnlijk achterwielaandrijving en zeker geen vierwielaandrijving. De actieradius zal waarschijnlijk maar tussen de 200 en 300 kilometer liggen, de topsnelheid niet veel hoger dan 100 km/h - maar mogelijk komen er ook krachtiger varianten voor de Europese variant.

