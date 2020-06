Bizar: deze drive-in woningen zijn om de auto heen ontworpen

Ford haalt ruim 2 miljoen auto's terug: deuren kunnen onderweg openzwaai­en

11 juni Autofabrikant Ford haalt in de VS ruim 2 miljoen auto's terug naar de garage vanwege mogelijke defecten in de portiervergrendeling. In het ergste geval kunnen deuren tijdens de rit open zwaaien, waarschuwt het bedrijf. Tot nu toe zijn bij Ford nog geen meldingen bekend van ongevallen of verwondingen.