Bizar: in dit buurland mag je tv-kijken tijdens het rijden

Verkeersveiligheid

Niveau drie betekent dat auto's op de snelweg zaken als snelheid, besturing en remmen zelf regelen. Wel moeten bestuurders in staat zijn om ‘snel en correct’ te reageren. Volgens de Britse overheid gebeurt dat alleen in bijzondere situaties, waardoor bestuurders in staat zouden zijn om hun ogen van de weg te halen.

In Europa is in een aantal landen na de zomer ook autonoom rijden toegestaan, maar dan hooguit tot een snelheid van 60 kilometer per uur. Dat betekent dat je alleen in de file kunt kijken naar je favoriete programma. Dat is wellicht ook beter, zeker in het kader van de inspanningen voor verkeersveiligheid en de Europese ambitie van nul verkeersdoden in 2050.