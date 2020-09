Bizar incident op Franse snelweg: Nederlandse toerist (61) gewond door verdwaalde kogel

De Nederlander zat op de passagiersstoel toen hij omstreeks 13.00 uur werd geraakt door de kogel, melden de regionale krant Sud Ouest en radiozender France Bleu. Dat gebeurde op de snelweg A63 tussen Bordeaux en Spaanse grens ter hoogte van Liposthey (departement Landes). De herkomst van de kogel is voorlopig nog een raadsel. Een jachtongeval zou de meest voor de hand liggende oorzaak zijn. In de omgeving van het incident vond op dat moment een jachtpartij plaats.

Indien het daadwerkelijk om een verdwaalde kogel gaat van een jager, is dat volgens de krant het derde jachtongeval in één weekend in de streek. Twee deelnemers aan een drijfjacht bij Aurice, zo'n 70 kilometer zuidelijker in hetzelfde departement, werden gistermorgen in hun benen geraakt door hagelpatronen. De slachtoffers waren een 25-jarige man en een 22-jarige vrouw.