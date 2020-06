Bloedheet in de auto? Houd vooral je ramen dicht!

Het kwik stijgt de komende dagen richting 30 graden en dat betekent dat je auto in een mini-sauna verandert wanneer je hem vijf minuten in de zon achterlaat. Maar hoe krijg je je interieur het snelst gekoeld?

In tegenstelling tot wat je zou denken, hou je beste je ramen dicht. Je zou denken dat met de ramen open de warme lucht sneller ontsnapt. Maar volgens een onderzoek van de website Thrillist koelt de auto juist sneller als je de ramen dicht laat, omdat er dan geen koude aircolucht ontsnapt en er geen warme lucht binnenkomt.

Wil je toch de warme lucht laten ‘ontsnappen’? Doe je ramen dan open vijf minuten voor je vertrekt. Ook met je deuren wapperen koelt je interieur af, al gaan we ervan uit dat je dat niet zo graag doet wanneer het 30 graden is.

Meteen beginnen met rijden

Ook in de auto wachten terwijl de airco zijn werk doet is niet zo’n goed idee. De airconditioning werkt immers efficiënter wanneer de auto rijdt. Rijwind helpt met het koelen van de auto en de compressor van de airco draait sneller, omdat hij met de motor mee draait.

Het verschil tussen buiten- en binnenlucht mag idealiter niet meer dan zo’n 8 graden Celsius zijn. Mensen die problemen hebben met hun bloedsomloop kunnen zelfs flauwvallen als de overgang tussen warm en koud te groot is. Richt de blower overigens niet direct op het lichaam. Dit kan spierklachten veroorzaken, zoals een stijve nek. In de regel volstaat een maximaal verschil van 5 graden tussen binnen en buiten. Dat is ook beter voor het brandstofverbruik.

Volledig scherm Airco van de Audi TT © Audi

Meer benzineverbruik

Airco’s gebruiken extra brandstof (3 tot 10 procent) en kosten motorvermogen (5 tot 10 pk), afhankelijk van de omstandigheden. Vooral auto’s met een automatische versnellingsbak verbruiken aanzienlijk meer dan auto’s met een handbak. Tests van TNO wezen uit dat het brandstofverbruik dan tot 27 procent kan toenemen.

Onderhoud

In theorie gaat een airconditioning een autoleven lang mee. Wel kan de aandrijfriem slijten en wanneer de airconditioning niet regelmatig wordt gecontroleerd, verkort dat de levensduur aanzienlijk. Wanneer het straks koeler wordt, moet de airconditioning ook minstens een keer per week worden aangezet. Dit om het koelsysteem te smeren, anders kan het koudemiddel gaan lekken. Een plas water onder de auto is tijdens deze hitte overigens normaal. Het is condenswater van de airconditioning.

Per jaar verliest een airco bij normaal gebruik zo’n zes tot acht procent koudemiddel. Dat moet op peil worden gehouden. Ook moet worden gekeken of zich geen rottende bladeren in de luchtinlaat bevinden. Om het jaar een controle verdient aanbeveling, ook om te kijken of de aandrijfriem intact is en de slangen niet zijn beschadigd.