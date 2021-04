Bloedsnelle interventie-auto van Franse politie te koop

290 pk

Het opgevoerde exemplaar, dat in zijn gloriedagen tussen de 270 en 290 pk sterk was, bevindt zich in Lyon. Met meer dan 250.000 kilometer op de teller heeft de auto een zwaar leven gehad en dat is te zien. Sommige onderdelen ontbreken of functioneren niet meer, zo valt te lezen in de advertentie. Het interieur en exterieur worden gekwalificeerd als ‘versleten’ en de auto moet worden opgehaald met een aanhangwagen.