BMW gaat gerecycled oceaanplastic gebruiken in eigen auto’s

Steeds meer oldtimers op de weg: Volkswagen meest populair

20 maart Het aantal oldtimers is vorig jaar met vijf procent gestegen. Nederland telde op 1 januari dit jaar bijna 141.000 auto's met een bouwjaar van 40 jaar of ouder. In 2016 waren dit er nog ruim 133.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.