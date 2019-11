BMW: ,,Zelf kobalt en lithium inkopen en leveren aan accucel-producenten’

BMW zegt dat het het ruwe kobalt voor de accucel-productie rechtstreeks in mijnen in Australië en Marokko gaat inkopen en het beschikbaar zal stellen voor producenten CATL en Samsung SDI. De autobouwer gaat hetzelfde doen voor lithium, waarbij het onder meer gaat over lithium uit Australische mijnen. Waarschijnlijk zal BMW een deel van het benodigde lithium ook verkrijgen uit het pekel van zoutmeren in het Andesgebergte, aangezien dat ook een belangrijke bron van lithium is.