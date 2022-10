Boete voor laadkabel over de stoep; Zaltbommel wil geen kabelgoten, Zeewolde en Dongen wel

Een elektrische auto opladen met een kabel die dwars over de stoep loopt? Daar gaan gemeenten met ingang van het nieuwe jaar tegen optreden. Mensen kunnen erover struikelen en auto-eigenaren zouden er een openbare parkeerplek mee kunnen claimen. Het risico wegnemen met een kabelgoot mag in de ene gemeente wel en in de andere weer niet.

Het is momenteel in het Gelderse Zaltbommel bijvoorbeeld al niet toegestaan om een laadkabel vanaf de woning over de stoep naar een auto te leggen. Over drie maanden gaan de gemeentelijke toezichthouders er ook daadwerkelijk op handhaven, kondigt de gemeente aan. En dat betekent dus dat er bonnen kunnen worden uitgedeeld.

Niet alle eigenaren van elektrische of hybride auto’s hebben zelf een laadpaal aan huis of een openbare laadpaal in de buurt. Een kabel over de stoep tussen een normaal stopcontact en de auto kan riskante situaties opleveren en dat wil Zaltbommel voorkomen. De oplossing: vraag een openbare laadpaal aan bij een commerciële partij. Die regelt vervolgens met de gemeente dat die paal er komt.

Alternatieven

Er zijn gemeenten die alternatieven proberen of al gebruiken. Zo heeft de gemeente Dongen (Noord-Brabant) al twee jaar zogenaamde kabelgoottegels. Daarbij loopt de laadkabel door een sleuf naar een openbare parkeerplaats. De sleuf wordt afgedekt met een rubberen strip. De gemeente heeft de tegel ontwikkeld in samenwerking met een inwoner die met het idee kwam. De gemeente Loon op Zand, eveneens in Brabant, ziet de kabelgoottegel ook helemaal zitten.

Sommige andere gemeenten zijn met een proef gestart, zoals de gemeente Westland in Zuid-Holland. Deze verbindt er wel voorwaarden aan. Zo moet de stroom worden opgewekt met zonnepanelen en blijft de openbare parkeerplaats voor iedereen bruikbaar. In de gemeenten Borsele en Goeree-Overflakkee (Zeeland) zijn kabelgoottegels al toegestaan.

Kosten kabelgoot voor stoep van 1,5 meter breed ongeveer 350 euro

De gemeente Zeewolde in Flevoland staat ook kabelgoten bij woningen toe. Zeewolde legt de tegels aan en betaalt de helft van de kosten, maar blijft wel eigenaar. Een kabelgoot kost voor een stoep van 1,5 meter breed ongeveer 350 euro. Voordeel ten opzichte van de openbare laadpaal is dat er maar één openbare parkeerplaats mee gemoeid is.

Fors meer laadpalen

Het Gelderse Zaltbommel staat, net als buurgemeente Maasdriel, kabelgoten in de stoep niet toe. Wel zijn de twee gemeenten bezig om het aantal openbare laadpalen fors uit te breiden.



Of jouw gemeente een kabelgoot toestaat, is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Om een openbare laadpaal aan te vragen begin je bij de website van je gemeente. Het aanvraagproces zelf is doorgaans uitbesteed aan een marktpartij of organisatie, zoals Vattenvall, openbaarladen.nl of MRA-Elektrisch. Ook kun je terecht bij laadpaalnodig.nl.

