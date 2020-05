Boetes voor verkeersovertredingen in Duitsland fors duurder: tot wel 600 euro voor hardrijders

BMW vernieuwt 5-Serie en 6-Serie: nu ook als stek­ker-stationcar

12:25 Vernieuwde looks, aangepaste motoren en modernere (veiligheids-) systemen: BMW heeft de 5-Serie en 6-Serie GT op diverse punten opgefrist. Het grootste nieuws: voortaan is de stationwagen (de Touring) ook als plug-in hybride leverbaar. Vanaf juli staan de verbeterde modellen in de showrooms.