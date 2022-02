Boetetsunami door onaangekondigde activering trajectcontroles België

België staat vol met trajectcontroles. Vooral in Vlaanderen worden ze in ijltempo geïnstalleerd. Er zijn 225 trajectcontroles gepland, waarvan een groot aantal al geactiveerd is. De overige controlepunten worden de komende maanden aangezet. In Wallonië staan ‘slechts’ 25 trajectcontroles gepland, waarvan een deel nog aangelegd moet worden.



Hoewel in de afgelopen weken verscheidene nieuwe trajectcontroles werden geactiveerd, liet de federale politie het na om de gemeenten daarvan op de hoogte te brengen. Tegelijkertijd werden ook op veel plekken de waarschuwingsborden voor trajectcontroles verwijderd door het Belgische Agentschap Wegen en Verkeer. Het gevolg was een enorme hoeveelheid boetes in sommige regio’s.

Elf bekeuringen

Veel mensen waren boos en gefrustreerd omdat de boetes gemiddeld pas twee weken later in de bus vielen, zodat de overtreders zich niet onmiddellijk van hun fout bewust waren. Verscheidene mensen hebben al twee of drie bekeuringen ontvangen voor een lichte overschrijding van de snelheidslimiet – 72 of 73 km/u waar je 70 km/u mag rijden – maar vrezen dat er nog veel meer zullen volgen. Eén automobilist kreeg al elf bekeuringen in de bus.

,,Het is ons doel om mensen trager te laten rijden, niet om boetes uit te schrijven", zegt de burgemeester van Kinrooi Jo Brouns tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad in een reactie. ,,Door in alle stilte de flitspalen te activeren én de waarschuwingsborden te verwijderen, creëer je alleen maar frustratie en onbegrip. Daarom wordt de ingebruikname van een nieuwe flitspaal of trajectcontrole altijd voorafgegaan door een informatiecampagne.”

De trajectcontroles van Vlaanderen vind je hier. En klik hier voor de trajectcontroles in Wallonië.

