Op deze plekken kun je een elektrische auto beter niet opladen

Het scheelt flink in de portemonnee waar je in ons land je auto oplaadt. In ondergrondse parkeerplaatsen is het altijd duur. Daar ben je gemiddeld 16,8 procent duurder uit dan elders in de gemeente.

De elektrische auto is aan een stevige opmars bezig in ons land. Ook het aantal plaatsen waar je de auto kunt opladen is de laatste jaren flink gestegen. Maar de verschillen in oplaadtarieven zijn erg groot. Die kunnen per gemeente tot maar liefst 35 eurocent per kWh verschillen.

In de gemeenten Losser, Staphorst en West Maas en Waal is elektrisch laden met gemiddeld 25 cent per kWh het goedkoopst. In het Friese Terschelling ben je met 60 cent per kWh meer dan het dubbele kwijt, zo blijkt uit een analyse van Independer uit data van Eco-Movement die alle publiek toegankelijke reguliere laadpalen in beeld brengt. Daarbij is enkel gekeken naar publiek toegankelijke reguliere laadpalen en niet naar snellaadpunten.

Opvallend grote verschillen

,,Dit zijn echt opvallend grote verschillen, want het gaat om openbare laadpalen", legt Independer energie-expert Joris Kerkhof uit. ,,Je kunt er dus beter voor kiezen om je auto zoveel mogelijk thuis op te laden, want dan betaal je, tot het prijsplafond, ‘maar’ 40 cent per kWh. Dat is toch goedkoper dan de genoemde 60 cent.

,,Pas dan wel op dat je in het gebruik niet over het prijsplafond heen gaat, want dan betaal je het afgesproken tarief met je leverancier.” Maar er zijn al leveranciers die contracten aanbieden met tarieven ruim onder het prijsplafond. Als je zonnepanelen hebt en daarmee de auto op kunt laden, dan ben je natuurlijk helemaal spekkoper.

Utrecht duurste provincie

In de provincie Utrecht zijn mensen met een elektrische auto het slechtste af. Gemiddeld is het laadtarief hier €0,51 per kWh. In Overijssel ben je bij een reguliere laadpaal gemiddeld juist het gunstigst uit met gemiddeld €0,31 per kWh. Daar komen nog wel de eventuele kosten van je laadpas bij.

Van de 10 gemeenten waar mensen gemiddeld het duurste uit zijn liggen er 4 in Utrecht: Terschelling (Friesland), gemiddeld €0,60 per kWh Utrecht (Utrecht), gemiddeld €0,59 per kWh Súdwest-Fryslân, (Friesland), gemiddeld €0,57 per kWh Woudenberg (Utrecht), gemiddeld €0,56 per kWh Wijk bij Duurstede (Utrecht), gemiddeld €0,56 per kWh Borger-Odoorn (Drenthe), gemiddeld €0,53 per kWh Eemsdelta (Groningen), gemiddeld €0,52 per kWh De Bilt (Utrecht), gemiddeld €0,52 per kWh Texel (Noord-Holland), gemiddeld €0,52 per kWh Blaricuml (Noord-Holland), gemiddeld €0,52 per kWh

Ondergrondse parkeergarage gemiddeld het duurst

Laad je niet thuis, dan is het goed om te beseffen dat je bij een ondergrondse parkeerplaats gemiddeld 16,8% duurder uit bent dan bij een gemiddelde parkeerplaats ergens in de stad. Ook parkeerterreinen en parkeergarages zijn flink duurder. Hier ben je gemiddeld 13,6% meer kwijt dan op een reguliere parkeerplaats.

De 10 gemeenten waar je gemiddeld het goedkoopste uit bent aan de laadpaal liggen allemaal in Overijssel (4) en Gelderland (6): Losser (Overijssel), gemiddeld €0,25 per kWh Staphorst (Overijssel), gemiddeld €0,25 per kWh West Maas en Waal (Gelderland), gemiddeld €0,25 per kWh Hof van Twente (Overijssel), gemiddeld €0,26 per kWh Tiel (Gelderland), gemiddeld €0,26 per kWh Olst-Wijhe (Overijssel), gemiddeld €0,26 per kWh Westervoort (Gelderland), gemiddeld €0,26 per kWh Overbetuwe (Gelderland), gemiddeld €0,26 per kWh Maasdriel (Gelderland), gemiddeld €0,26 per kWh Rheden (Gelderland), gemiddeld €0,26 per kWh

Zoek het goed uit: eigen laadpaal kan veel voordeliger zijn

Gemiddeld betaal je aan een reguliere laadpaal 39 eurocent per kWh. Dat kruipt al redelijk aan tegen de prijs die je thuis betaalt. Vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023 geldt namelijk het energieplafond. Dan betaal je dus per verbruikte kWh 40 cent per kWh, tot een verbruik van 2900 kWh stroom. Daarboven betaal je het reguliere tarief.

,,Het mooie is dat er nu weer jaarcontracten af te sluiten zijn die onder de prijs van het prijsplafond zitten", aldus energie-expert Joris Kerkhof van Independer. ,,Dit geldt voor zowel stroom als gas. Dan kan het dus steeds voordeliger worden om thuis op te laden. Zoek het goed uit en kijk via een vergelijkingssite wat voor jou de beste deal is.” Je vindt alle cijfers hier bij Independer.