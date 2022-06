Bram (22) ruilde een Golf cabrio in voor deze groene rakker: ‘Ach, in het felroze had ik ‘m ook gekocht’

MIJN BLIK EN IK Martijn (23) bouwt zijn ‘leeftijds­ge­noot’ om zodat hij er mee kan racen: ‘Onderdelen voor een prikkie gekocht’

Zijn auto is net zo jong als hijzelf: 23 jaar. Martijn Buitendijk reed één keer twintig minuten op Zandvoort met zijn Peugeot 106 en toen was hij om: ,,Ik wil rally’s rijden.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

11 juni