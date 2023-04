Branche vreest dat verkoop nieuwe elektrische auto’s daalt door klimaatplannen: ‘Zeer teleurgesteld’

Eppo (49) wil nóóit meer op de vrachtwa­gen zitten na doodrijden verkeersre­ge­laar: ‘Een millisecon­de zag ik hem niet’

Bij een ongeval met een vrachtwagen in Amsterdam kwam in november 2021 verkeersregelaar Gerard Meijning om het leven. De bestuurder van de vrachtwagen, Eppo van W. (49), moest donderdag voor de rechtbank verschijnen. ,,Het is ons volstrekt duidelijk dat niemand dit gewild had.”