Brandende auto eindigt na James Bond-achtige toeren in zwembad

Het ongeluk vond plaats in Garsten, nadat een Audi-bestuurder volgens de Oostenrijkse politie ‘met extreem hoge snelheid reed’ en meermalen bijna een ongeval had veroorzaakt. Hij verloor de macht over het stuur en knalde met zijn Audi A4 tegen een betonnen muur. Daarna schoot zijn auto van de weg, vloog hij in brand en eindigde de wagen in een met water gevuld zwembad in het dorp.