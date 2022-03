Brandstofprijzen schieten verder omhoog: morgen ‘recordstijging' van 4 cent per liter benzine

VRAAG & ANTWOORD ‘Wat betekent dit oranje bord in het verkeer?’

‘Wat is de betekenis van dit bord dat is uitgevoerd als oranje gevarendriehoek met afgeknotte hoeken?’, vraagt lezer Jelly Blaauw in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.

2 maart