Brandweer waarschuwt voor accu’s die in de fik vliegen: ‘E-bike stallen in woonkamer is gevaarlijk’

Zoveel energie steken autofabrie­ken in een CO2-neutrale toe­komst

Autofabrieken moeten in de nabije toekomst CO2-neutraal worden. Hoe lossen de automerken dat op? AD Auto bezocht in Brussel de fabriek waar de Audi Q8 E-Tron wordt gebouwd, en liet zich bijpraten over alle stappen die inmiddels zijn gezet om de productie klimaatneutraal te krijgen.