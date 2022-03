Bredase (85) wil 8 kilometer verderop boodschappen doen, wordt aangetroffen bij Franse grens

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom is er geen aandacht voor kleuren­blin­den in het verkeer?’

‘Laatst schreef u in deze rubriek over groene vlakken op het wegdek’, aldus lezer Jopie Zantingh. ‘Mijn man is ernstig kleurenblind en met hem meer dan een miljoen andere Nederlanders. Hij herkent groen of rood niet. Ik heb mij al zo vaak afgevraagd of iemand dit probleem ooit serieus zal nemen.’

15 januari