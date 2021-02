Brrr, met winters weer glibberen over de weg- niets aan te doen zeker? Juist wel: eerste hulp bij slipgevaar

fotoserie Baarnse trucker (44) maakt de meest indrukwek­ken­de ritten door de VS en Canada: ‘5000 kilometer per week’

7 februari Vrachtwagenchauffeur Korneel Luth (44) reed dertien jaar voor het Amersfoortse Koller Transport en werkte acht jaar als redacteur voor Truckstar Magazine. In 2017 besloot de geboren Baarnaar de rust en ruimte van Canada op te zoeken en ‘thuis’ te komen in dat immense land. Sindsdien vreet hij kilometers op een Volvo VNL 670 in Canada én de Verenigde Staten.