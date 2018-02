Brussel heeft het na Dieselgate en apenproeven gehad met auto-industrie

,,Ik kon het niet geloven toen ik dit hoorde, ik dacht aan een smakeloze grap”, aldus Industriecommissaris Elzbieta Bienkowska vanavond in een parlementair debat in Straatsburg. ,,En opnieuw moesten we er via de media achter komen. Ik dring voortdurend aan op volledige transparantie, en telkens opnieuw betrappen we de industrie op vals spelen.”



De Poolse, die eerder tegen deze krant al zei dat ze nooit nog een Volkswagen zou kopen, sprak van ‘onethisch gedrag’ en zei dat de automakers nu echt hun laatste restje krediet hebben verspeeld. ,,Bovendien zou het me verbazen dat dit het werk van een paar individuen is. Ik vrees dat het systematisch is.”