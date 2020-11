Byebye bestelbus, hier komt de vrachtfiets: cargobikes in opmars

Pakjes bezorgen of winkels en horeca bevoorraden moet over vier jaar in de grote steden bij voorkeur zonder uitstoot van CO 2 gebeuren. Steden mogen het zelfs eisen. Dat betekent dat een slimme elektrische vorm van vrachtvervoer steeds vaker in het straatbeeld zal opduiken: de cargobike.