Cadillacs halen nog dit jaar automatisch in

Wanneer ‘omstandigheden goed zijn’, kan de bestuurder door zijn richtingaanwijzer aan te zetten, de auto opdracht geven om van rijstrook te wisselen. De wagen zoekt dan zelf naar een geschikte opening, geeft richting aan en wisselt van rijstrook. In het instrumentarium wordt getoond in welke fase van het proces de computer zit, zodat de bestuurder wel zicht houdt op wat er voor hem gedaan wordt. Merken als Tesla, Mercedes en BMW hebben ook al vergelijkbare technologie in huis.

In Nederland is dit nog niet toegestaan. Bij de Tesla-variant moet je daarom een extra handeling te verrichten. Bestuurders moeten dan zowel de richtingaanwijzer aanzetten als het stuur een klein beetje in de beoogde richting draaien. Tesla’s kunnen in Nederland dus wel autonoom sommige afslagen nemen, maar niet van rijstrook wisselen.

De functie die GM heeft ontwikkeld is onderdeel van de zogenoemde Super Cruise-technologie en komt naar de modeljaar 2021-versies van de Cadillac CT4, CT5 en Escalade. Super Cruise, een voorloper van de volledig zelfrijdende auto, is al sinds 2017 een optie in de Cadillac CT6, maar die auto krijgt de nieuwste functie niet.