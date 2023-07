Caravan achter je elektrische auto? Dit scheelt het als je een vouwwagen kiest

met video Caravan­scha­de door hagelste­nen wel vergoed? Dit zijn de verschil­len­de verzekerin­gen

In Noord-Italië zijn honderden caravans en campers beschadigd door hagelstenen zo groot als eieren. Hoe zit het met de verzekering daarvan? Wat is met een caravanverzekering wel en niet gedekt? En in hoeverre verschilt de verzekering van een camper met die van een gewone auto?