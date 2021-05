Caravans en campers: dit zijn de trends van dit moment

1. De camper is hot

We kunnen er niet omheen: nooit eerder was de kampeerauto zo in trek als nu. In tien jaar tijd is het aantal campers in Nederland verdubbeld naar 150.000. De afgelopen twaalf maanden was de stijging helemaal extreem: fabrikanten draaien overuren om aan de vraag te kunnen voldoen, maar die is simpelweg veel te groot. Dealers doen er daarom alles aan om campers desnoods zelf uit het buitenland te importeren. ,,De markt is aardig overspannen’’, zegt Ted Lammers van Henk Pen Campers & Caravans in Haaksbergen. ,,Alles is in trek, over de volle breedte, van goedkoop tot duur.’’