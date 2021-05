Carlos Ghosn moet Nissan-Mitsubishi vijf miljoen euro terugbetalen

De ex-automagnaat Carlos Ghosn moet van de rechtbank in Amsterdam bijna vijf miljoen euro loon terugbetalen aan Nissan en Mitsubishi. De ex-topman werd drie jaar geleden door het autobedrijf aan de kant gezet nadat hij beschuldigd werd van fraude. Ghosn heeft laten weten dat hij in beroep zal gaan tegen de uitspraak.

Sinds de arrestatie van Ghosn in 2018 is de relatie tussen de ex-topman en het gezamenlijke bedrijf van Nissan en Mitsubishi gespannen. Het autobedrijf schoof Ghosn aan de kant nadat hij als voorzitter financiële wanpraktijken zou hebben uitgevoerd, waaronder valse verklaringen over zijn salaris en privégebruik van bedrijfsgelden. Als reactie spande de ex-topman een rechtszaak aan tegen het autobedrijf, dat formeel in Nederland is gevestigd. Volgens Ghosn zouden de Japanse fabrikanten hem ten onrechte hebben ontslagen. Daarvoor eiste hij 15 miljoen euro aan misgelopen lonen en ontslagvergoedingen.

De rechtbank oordeelde er echter anders over. Zo zou er tussen Ghosn en de alliantie helemaal geen arbeidsovereenkomst hebben bestaan. Daarvoor ontbrak de nodige toestemming van het bestuur. Ghosn was vanaf 1 juli 2012 wel in dienst van Nissan, maar aan die arbeidsovereenkomst kwam op 1 april 2018 een einde. De ex-magnaat moet nu zelf bijna vijf miljoen euro terugbetalen, een bedrag dat overeenkomt met de nettobeloning die hij van april 2018 tot en met november 2018 van Nissan-Mitsubishi had ontvangen.

Arrestatiebevel door Interpol

De rechtszaak in Amsterdam was een van de vele rond de fraude van de automagnaat. Ghosn heeft zich de laatste jaren dan ook flink in de nesten gewerkt. In afwachting van zijn proces na de beschuldigingen van 2018, had Ghosn huisarrest in Japan. Toch slaagde hij erin om te vluchten en onder te duiken in Libanon. Het land kreeg nadien een verzoek van de internationale opsporingsdienst Interpol om de magnaat op te pakken.

Ghosn heeft een Franse, Braziliaanse en Libanese nationaliteit. Hij verklaarde eerder dat hij Japan was ontvlucht, omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Hij ontkent iets fout te hebben gedaan.

Ook tegen zijn vrouw, Carole Ghosn, werd al een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zij zou medeplichtig zijn, omdat ze haar man heeft geholpen bij het verbergen van zijn fraudepraktijken.