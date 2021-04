Carspotters zoeken naar snoepjes op de weg

Porsches, Ferrari’s, of een snelle Nissan GT-R: auto’s waaraan je je lekker kunt vergapen. En dat is precies wat carspotters doen. Overal duiken ze op: spontane meetings van spierballenauto’s die door liefhebbers gefilmd en gefotografeerd worden.

Een snelwegviaduct, een rotonde op een drukke weg. Plekken waar soms opeens de ronkende motoren klinken van de duurste en stoerste auto’s. Ze rijden in colonne langs een groepje spotters, allemaal gewapend met een camera. Het lijken opnames van een reclamespot maar het is een min of meer toevallige ontmoeting van autoliefhebbers.

Carspotten is hot

Carspotten is hot, zeker in coronatijd waarin veel niet mag. Het begint meestal met een oproepje op sociale media, of op websites voor autoliefhebbers. Thomas van Osch (19) uit Waalre weet er alles van. Op de basisschool ging zijn hart van mooie auto’s al sneller kloppen. ,,Ik ben gek op Japanners. Die maken zulke slimme auto’s, en veel onderdelen zijn uitwisselbaar.” Zelf rijdt hij een Honda Civic, met bijzondere demper op de RVS-uitlaat. ,,Het stuur van de Honda S2000 past ook op mijn auto.”

Veel spotters zijn jong, een jaar of veertien. Een keer of drie per week fietsen ze naar een inmiddels beruchte plek in Waalre: de stoplichten op de kruising Eindhovenseweg/Raadhuisstraat. Hier loopt hen het water in de mond bij het zien van een ronkende Audi RS3, of BMW M2. Ze letten op motoren, de koplampen en vooral ook op de velgen. Als echte paparazzi struikelen ze bijna om het mooiste plaatje te kunnen schieten. Dat wordt direct op Instagram, Facebook of YouTube met andere liefhebbers gedeeld.

Thomas snapt dat maar al te goed, de liefde voor bolides kreeg hij van huis uit mee. ,,Mijn opa werkte in Waalre bij Citroën, mijn vader was autoverkoper.” Zelf volgt hij, niet geheel verrassend, een studie op Summa Automotive. ,,Als kind sjeesde ik al met mijn stepje langs alle adressen met een vette wagen voor de deur. En op mijn veertiende liet mijn oom me in zijn Suzuki Samurai door het bos rijden.”

Een Lamborghini? ‘Veel te gewoontjes’

De 20-jarige Timmie Jeuriëns uit Aalst werd door Thomas met het autovirus besmet. Maar wel Japanners, vindt ook hij. En een Lamborghini dan? Veel te gewoontjes, stelt hij vast. ,,Daar word ik niet warm van. Iedere YouTuber heeft er tegenwoordig wel één. Leuk hoor, maar niet meer speciaal.” Jeuriëns spot niet meer zo vaak als vroeger, sleutelen vindt hij nu leuker.

In Waalre is voor liefhebbers nog even de extra kans om bijzondere auto’s te spotten. Tot 25 april vindt de Waalre Individual Rally plaats, een toertocht die chauffeurs op een moment naar keuze kunnen rijden. Mooi, vindt Ryan Geboers (19) uit Eindhoven, want de nieuwste modellen interesseren hem niet zo. Hij kickt meer op het geluid van een Ford Mustang. En als hij veel, heel veel geld had, zou de student Luchtvaarttechniek een Nissan GT-R kopen: „Maar dan moet je de Staatsloterij winnen. Of geïnvesteerd hebben in cryptogeld.”

