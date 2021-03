CBR: Slagingskans rij-examen moet tien procent omhoog om achterstand in te lopen

Hoewel het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sinds 3 maart weer praktijkexamens mag afnemen, blijft de achterstand onverminderd groot. Zonder ingrijpen moeten kandidaten straks achttien weken wachten op een praktijkexamen. Vandaag maakte de directie plannen bekend om ruim 600.000 afgezegde examens in te lopen, grofweg de helft praktijk en de helft theorie.

De meest verstrekkende maatregel: het slagingspercentage voor het praktijkexamen moet ten minste 10 procent omhoog. ,,De huidige slagingskans van 50,2 procent is veel te laag en al jaren de olifant in de kamer van onze branche”, stelt directeur Alexander Pechtold.

Extra examenplekken

Circa 1500 van de ruim 6600 rijscholen presteren simpelweg beroerd, blijkt uit cijfers die hij liet zien. Minder dan een derde van hun kandidaten slaagt de eerste keer. Dat moet veel beter, vindt de voormalig D66-leider. ,,Bij elk procentpunt meer komen er 8000 examenplekken vrij voor nieuwe kandidaten. Halen we de 60 procent, dan levert dat 80.000 extra examenplekken op.”

De verbetering dient van de rijscholen zelf te komen, het CBR gaat zijn examens zelf niet gemakkelijker maken, zegt mede-directielid Jan Jurgen Huizing. Morgen krijgen alle rijschoolhouders daarom een brief van hem en Pechtold. De boodschap: ,,Lever iemand pas bij ons aan als hij er klaar voor is en vraag geen examens aan enkel om het te proberen.”

Volledig scherm Alexander Pechtold, directeur van het CBR, vorige maand tijdens een protest van rijschoolhouders. Die protesteerden tegen de coronamaatregelen en pleitten voor een snelle herstart van de rijlessen. Dat is inmiddels gebeurd. © Hollandse Hoogte / ANP

Geen tussentijdse toetsen

Eind mei maakt de CBR-directie een tussenbalans op. Is het slagingspercentage minder dan 4 procent gestegen, dan volgen forse maatregelen. ,,We stoppen dan tijdelijk met tussentijdse toetsen, met faalangstexamens en verhogen de examenleeftijd van 17 naar 18 jaar.”

Huizing realiseert zich dat tussentijdse toetsen juist zorgen voor een betere slagingskans. ,,De 80.000 examenplaatsen die stoppen oplevert, weegt daartegen op.” De pauze op faalangstexamens zorgt voor 10.000 plaatsen extra.

Meer examencapaciteit

Het CBR werkt niet alleen aan minder instroom, maar ook aan extra examencapaciteit. Momenteel worden honderd nieuwe examinatoren geworven en verder vraagt het CBR het huidige personeel om over te werken. Recent gepensioneerde examinatoren worden tijdelijk weer ingezet. Op die manier moet de aanvraagtermijn voor een praktijkexamen zo snel mogelijk weer naar een acceptabele acht weken terug.

Het CBR liet ook weten hoe het de achterstand van 305.000 theorie-examens hoopt in te lopen. ,,Als we van het kabinet snel weer mogen beginnen, dan lukt dat nog dit jaar”, aldus Huizing. Afgelopen tijd is flink geïnvesteerd in het coronaproof maken van de examenzalen, onder meer door betere ventilatie. ,,Bij groen licht kunnen we de examencapaciteit verdubbelen.”

Volledig scherm Een rij-instructeur en een leerling dragen mondkapjes tijdens het lessen in Nijmegen. Het CBR stelt het dragen van mondkapjes tijdens rijlessen verplicht, vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. © ANP

Voorwaarde is dan dus wel dat de theorie-examens snel hervat kunnen worden. In tegenstelling tot de praktijkexamens liggen ze nog stil. ,,Elke week later komen er 15.000 examens bij”, stelde Pechtold.

Beunhazen

Op de langere termijn zijn nog veel meer maatregelen nodig om de kwaliteit van de rij-opleidingen te verhogen, aldus Pechtold. Eerder hekelde hij op deze site het grote aantal beunhazen in de sector. ,,Een rij-opleiding is toch geen visakte die je zo even haalt”, zei hij. Half april presenteert een door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ingestelde commissie onder leiding van Emile Roemer daarvoor een serie voorstellen.