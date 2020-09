CDA wil spijkermatten tegen automobilisten die rode kruizen negeren

Een strengere aanpak is volgens haar nodig, omdat ,,het gaat om meer dan een verkeersovertreding. Een auto is een moordwapen”, aldus Van Toorenburg. Ze wil dat de ministers onderzoeken of spijkermatten op de ‘afgesloten’ baanvakken dit gedrag kunnen tegengaan, dat ze de situatie ter plekke juist nog gevaarlijker maken. Als de verkeersveiligheid hierdoor niet verslechtert, steunt ook de VVD deze oplossing.

Omstreden

De inzet van spijkermatten is vaak omstreden. Lekke banden kunnen auto's immers onbestuurbaar maken en dat kan juist een op een snelweg levensgevaarlijk zijn. Bij in- of uitritten worden dit soort maatregelen soms wel genomen, dan gaat het bijvoorbeeld om een rij scherpe tanden die uit het asfalt steken. In het verleden werden spijkermatten in Nederland ook regelmatig toegepast door de zogenoemde veldpolitie, in de jacht op stropers. Maar in dat soort situaties zijn de rijsnelheden doorgaans veel lager dan op de snelweg en zijn er veel minder risico's voor het overige verkeer.