Chaos na opnieuw ‘computerblunder’ bij ProRail: ‘Het back-upsysteem moet werken’

De grootste marteling voor een auto in de Tour de France? 'Dronken Hollanders op de Alpe d'Huez'

Wielerfanaat Maurice Borghouts rijdt al jaren in de Tour de France. Niet op een racefiets, maar in een volgauto. Bergaf met 107 kilometer per uur en met 70 door Franse dorpjes. ,,Da’s niet zo spannend. Pas als de Hollanders die zichzelf fan noemen op mijn auto staan te rammen op de Alpe d’Huez, houd ik mijn hart vast.’’

22 juli