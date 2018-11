Checklist voor een gezonde occasion

De verkoop van occasions in Nederland (vorig jaar 1,8 miljoen stuks) overtreft ruimschoots die van nieuwe auto’s (440.000). Logisch, want een occasion biedt doorgaans meer waar voor z’n geld. Maar hoe vind je een goede?

Een advertentie van een fraaie tweedehands auto gezien die te mooi lijkt om waar te zijn? Dan ís het ook meestal te mooi om waar te zijn, zo blijkt uit een rondgang langs de fora van Kassa, Radar en de Consumentenbond: er zijn nog altijd consumenten die te goed van vertrouwen zijn en een kat in de zak kopen.

Oplichting is van alle tijden en een tweedehands auto is nu eenmaal een product waar gemakkelijk mee te rommelen valt. Dat weten ze bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ook. Uit onderzoek bleek afgelopen zomer dat bij import-occasions uit Duitsland bij bijna 11 procent aantoonbaar is geknoeid met de tellerstanden. Bij nog eens ruim 10 procent bestond ‘gerede twijfel’ of de uitkomsten wel klopten.

Maar hoe kom je dan wél aan die kerngezonde occasion? Een checklist in acht stappen.

1 Na het bepalen van je budget en het gebruik van de auto (hoeveel personen moeten er mee, wordt de auto alleen gebruikt voor woon-werkverkeer of ook voorvakantie?) start de online zoektocht. Wie nog geen idee heeft van een merk of type, maar wel een voorkeur voor de carrosserievorm (bijvoorbeeld stationwagon of MPV) of voor benzine, diesel of elektrisch, kan baat hebben bij de Autokieshulp van de ANWB. Daar vind je niet alleen richtprijzen per type auto, maar ook de maandelijkse kosten.

2 Wil je direct het actuele aanbod aan tweedehands auto’s raadplegen? Kijk dan op een website als AutoTrack. Via de zoekfuncties van zo’n occasionportaal zijn gemakkelijk onder meer de prijzen, het bouwjaar en de transmissie te vergelijken van honderdduizenden beschikbare tweedehands auto’s.

3 Ga het verleden na van de occasion. Via de website van de RDW kun je checken of de tellerstand klopt. Verder biedt het onderhoudsboekje van de auto houvast, net als de onderhoudsrekeningen. Een stap verder gaan occasions met Carfax-rapporten, zoals die bij AutoTrack worden geleverd. Zo’n Carfax-rapport geeft uitvoerige informatie over de onderhoudshistorie van de occasion, ook van tweedehands importauto’s uit andere landen. Jammer alleen dat Duitsland daar niet bij zit.

4 Maak een afspraak voor een proefrit en neem bij voorkeur (een deel van)je gezin mee, al was het maar om te checken of iedereen er goed in kan zitten. Kies bij het maken van een proefrit niet alleen voor het stadsverkeer (check hoe de auto zich houdt bij drempels en rotondes) maar, rijd er ook mee op de snelweg. Zo krijg je een goede indruk van de staat van het voertuig en ontdek je of je ‘vriendjes’ kunt worden.

Test de auto ook bij inparkeren of achteruitrijden, naast de voor de hand liggende uiterlijke check op onder meer steenslag en kleurverschil. En vraag bij de verkopende partij nadrukkelijk naar grote reparaties, zoals het vervangen van de distributieriem of een niet feilloos werkende airco.

Kijk, liefst nog voordat je de proefrit maakt, ook in het online occasiondossier van deze krant. Daar vind je van de populairste occasions in Nederland niet alleen de richtprijzen en algemene info, maar ook vaak voorkomende problemen van dat type auto.

5 Zet thuis de plussen en minnen van je beoogde auto op een rijtje. En reken de boel nog eens door met daarbij oog voor maandelijkse kosten. Zijn er nog alternatieve occasions die je misschien wilt uitproberen?

Let ook op het toekomstperspectief: heb je bijvoorbeeld een spotgoedkope dieselauto op het oog? Gefeliciteerd, maar nu steeds meer stadscentra diesels weren, is het de vraag of je op termijn nog welkom bent met je blitse occasion.

6 Ben je zelf niet zo’n onderhandelaar? Neem dan iemand mee die het spel met de verkopende partij beheerst. Laat je vooral niet verblinden door de eerste indruk. Neem de tijd en ga nooit direct na de proefrit over tot aankoop, maar slaap er een nachtje – of twee – over.

Bedenk ook een onderhandelingstactiek. Wie z’n auto inruilt, gebruikt die uiteraard als troef. Het kan lonen om een ander autobedrijf je inruilauto te laten taxeren. Wie niks heeft in te ruilen, staat sterker bij het bedingen van korting of extra accessoires. Ook ‘shoppen’ in een ander deel van het land kan soms tot verrassende resultaten leiden.

7 De laagste prijs voor een ‘droomoccasion’ vind je waarschijnlijk bij een particulier, maar lang niet iedereen durft dat aan, juist vanwege de ontbrekende garantie. Wie z’n occasion koopt bij een erkend bedrijf met Bovag-garantie heeft meer zekerheden: je krijgt daar zes maanden aankoopgarantie. Kortom: als je iets mis mee is binnen zes maanden, wordt dat gefixt. En kom je er met je autobedrijf niet uit, dan kun je bij Bovag aan de bel trekken. Het is ook mogelijk een verlengde garantie te ‘kopen’, maar dat varieert per Bovag-bedrijf.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij de Bovag, hebben vaak hun eigen garantievoorwaarden. Ook goed om te weten: zelfs nadat de garantietermijn is verstreken en er iets mis blijkt te zijn met de auto, kan het lonen om aan te kloppen bij de verkopende partij. De verkoper is namelijk wettelijk verplicht om een deugdelijk product in goede staat af te leveren.

Verder bieden sommige automerken, zoals Hyundai en Kia, tot wel vijf of zeven jaarfabrieksgarantie. Dat maakt het aanschaffen van een occasion van zo’n merk wellicht extra aantrekkelijk.