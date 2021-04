China tikt Tesla op de vingers: ‘Auto's moeten veiliger’

China heeft Tesla gemaand meer aandacht te schenken aan de veiligheid van de elektrische auto’s. In een artikel van staatspersbureau Xinhua staat dat het Amerikaanse bedrijf dat moet doen om het vertrouwen van consumenten te winnen. Daarbij verwijst het persbureau naar zaken als niet goed werkende remmen en auto’s die tijdens het laden in vlammen opgaan.

De publieke kritiek van Tesla komt op een moment dat het bedrijf in China toch al in de belangstelling staat. Tijdens de belangrijke autoshow van Shanghai klom maandag een vrouw uit protest op het dak van een Tesla. De vrouw voert al langer actie tegen het bedrijf omdat door haperende remmen zij en haar gezin naar eigen zeggen bijna waren omgekomen.

Ook in de Verenigde Staten was Tesla in het nieuws, omdat een auto in Texas crashte waarbij twee mensen omkwamen. De slachtoffers zaten in de passagiersstoel en op de achterbank waardoor het lijkt alsof er niemand achter het stuur heeft gezeten. Tesla-topman Elon Musk maakte op Twitter bekend dat Autopilot, de naam van het programma van Tesla voor semi-autonoom rijden, volgens de gegevens van het bedrijf niet aan stond.

Het is niet de eerste keer dat Tesla vanwege veiligheid in China tegenwind krijgt. Toezichthouders riepen het bedrijf al eens op het matje vanwege accubranden en abnormale acceleraties van de voertuigen. Ook moest Tesla zijn verontschuldigingen aanbieden aan de beheerder van het Chinese elektriciteitsnetwerk. In een video leken Tesla-medewerkers een plotseling stroomverschil op het netwerk aan te wijzen als de oorzaak voor schade aan een auto.

Desondanks is Tesla nog steeds erg populair in China, waar het bedrijf een eigen fabriek heeft. In maart leverde Tesla er bijna 35.000 auto’s af.