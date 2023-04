Chinese auto-industrie heeft binnenkort nog veel meer invloed op ons eigen wagenpark

Met videoTerwijl autoshows over de hele wereld minder bezoek trekken, barst de Sjanghai Auto Show dit jaar uit zijn voegen van het nieuws. Auto’s zijn in China belangrijker dan ooit en dat gaan wij in Nederland ook merken. Er worden in rap tempo meer modellen naar Europa geëxporteerd.

De Chinese auto-industrie draait overuren, maar wie op de show in Sjanghai beurshallen vol futuristische zelfrijdende voertuigen en vliegende auto’s verwacht, komt van een koude kermis thuis.

De autobeurs in deze Chinese miljardenstad staat vooral in het teken van modellen die plaatselijke consumenten daadwerkelijk kunnen kópen. Van luchtfietserij of onrealistische toekomstbeloften is weinig sprake, en dat maakt de Sjanghai Auto Show 2023 per definitie een heel andere tentoonstelling dan bijvoorbeeld de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Waar autofabrikanten en technologiebedrijven tijdens die CES vooral dagdromen over de auto’s van 2040 en ‘revolutionaire’ ideeën aan de mens proberen te brengen, doet de beursvloer in Sjanghai eerder denken aan de AutoRai zoals we die ooit in Amsterdam hadden. Maar dan wel in een XXL-uitvoering: maar liefst negen hallen met elk twee verdiepingen vol met glimmend blik, geflankeerd door charmant lachende dames en vlotgeklede productexperts die de bezoekers wegwijs maken.

Volledig scherm Livestreamende vrouwelijke influencers en autoverkopers tijdens de Sjanghai Auto Show © REUTERS

HiPhi

De bij ons bekende autofabrikanten als Volkswagen, Mercedes-Benz, Polestar en Maserati stallen hun waar uit op ‘ouderwets’ grote stands, maar op verreweg de meeste vierkante meters struikel je over – niet overdreven – tientallen Chinese automerken. Modellen van BYD, Xpeng, NIO en MG rijden al in Nederland rond, maar ooit gehoord van Aito, Zeekr, HiPhi, Bayun, Skyworth of Arcfox? In Sjanghai zijn ze volop te koop.

Volledig scherm De Li Auto L9 © AFP

En auto’s kopen, dat doen de Chinezen meer dan ooit: dit jaar rollen er naar verwachting twintig miljoen (!) nieuwe auto’s uit de showrooms in het enorme land, waarvan zo’n negen miljoen met een stekker. De Chinese auto-industrie geeft op z’n zachtst gezegd vol gas en heeft binnenkort nog veel meer invloed op ons eigen wagenpark dan nu al het geval is.

Volledig scherm Polestar 4 © RV

Polestar 4: auto zonder achterruit

Waar automakers uit China enkele jaren geleden nog voorzichtig en gedoseerd naar andere landen uitbreidden, spugen de merken nu in hoog tempo nieuwe modellen uit. Zo ook bij Polestar, een merk waar ook steeds meer Nederlandse leaserijders voor kiezen. Lange tijd leverde Polestar alleen de 2. Maar onlangs kondigde het Zweeds/Chinese concern de 3 al aan, een grote en prijzige SUV die de komende Porsche Macan van repliek moet dienen. En nu voegt Polestar met de 4 nóg een model toe.

Qua vorm houdt hij het midden tussen een hoge SUV en een sportief gelijnde coupé, waarbij de auto opvallend genoeg geen achterruit heeft. In plaats daarvan toont de ‘binnenspiegel’ het beeld van een camera die de situatie achter de auto filmt. Verwarrend genoeg plaatst Polestar de 4 in het leveringsgamma tussen de 2 en de 3 in; naar verluidt gaat hij ongeveer 60.000 euro kosten, waar de huidige 2 vanaf 51.200 euro leverbaar is.

Volledig scherm Lotus Eletre © RV

Lotus Eletre: ‘technisch superieur’

Het van oorsprong Britse automerk Lotus dat furore maakte met vederlichte sportwagentjes, is tegenwoordig in Chinese handen en brengt binnenkort een reus van een elektrische SUV op de markt. De ruim 5 meter lange Eletre belooft de prestaties van een supersportwagen (in minder dan 3 tellen van 0 naar 100 kilometer per uur, bijvoorbeeld), maar legt zo’n 2400 kilo in de schaal. Zijn makers hebben de super-SUV naar eigen zeggen ‘zo licht mogelijk’ gemaakt en dat uit zich inderdaad in een spectaculair weggedrag, dat onvoorstelbaar wendbaar is voor zo’n grote machine.



Om dat voor elkaar te krijgen trekt Lotus een uitgebreide technische trukendoos open, zoals vierwielbesturing. Het merk gelooft dat technologische suprematie op meer vlakken het geheime wapen zal zijn om de concurrentie met Audi, Tesla en Porsche aan te kunnen. Zo heeft de Eletre diverse lasergestuurde radarsystemen (LiDar) die elektrisch tevoorschijnschuiven wanneer je de auto zelfstandig wilt laten rijden; om autonoom rijden in de toekomst écht mogelijk te maken, voorziet Lotus de auto nu al van computers met extreem veel rekenkracht. ,,Dat maakt ons systeem beter dan alle andere, ook dan dat van Tesla”, reageert de topman van Lotus Robotics Li Bo bijzonder zelfverzekerd in gesprek met onze autoredactie.

Volledig scherm De Zeeker X op de autoshow in Sjanghai © RV

Zeekr X: compacter en goedkoper elektrisch

Zeekr is – net als onder meer Lotus, Lynk & Co, Volvo en Polestar – onderdeel van het enorme Chinese Geely-concern. In Sjanghai toont het merk de X, een compacte elektrische crossover en één van de Zeekrs die ook in Nederland op de weg verschijnen. Met een lengte van 4,45 meter laat de X zien dat de autofabrikanten uit China serieus werk maken van compactere en goedkopere elektrische modellen: de Zeekr X vist straks uit dezelfde vijver als Smart (dat tegenwoordig ook al deels Chinees is), de MG 4 en de aangekondigde BYD Dolphin. Naar verluidt haalt de X zo’n 500 kilometer op een acculading en gaat de vijfzitter ongeveer 25.000 euro kosten.

Volledig scherm Volkswagen ID.7 © RV

Volkswagen ID.7: nieuw topmodel, ook voor Nederland

Dat China ook voor Europese merken een enorm belangrijke markt is, blijkt wel uit het feit dat Volkswagen Sjanghai de onthulling van zijn nieuwe topmodel ID.7 gunt. Zo’n tien jaar geleden was dat vrijwel ondenkbaar en zou de eer naar de autobeurs in Frankfurt of Genève zijn gegaan. Maar VW doet nu eenmaal goede zaken in China.

De nieuwe ID.7 is het elektrische alternatief van het merk in de hogere zakelijke klasse, tot voor kort het domein van de Passat. Met zijn lengte van 4.96 meter is de ID.7 echter bijna 20 centimeter langer, waardoor hij significant meer binnenruimte biedt. Binnenkort komt de ID.7 ook naar ons land: Volkswagen belooft tot 700 kilometer rijbereik per laadbeurt en kondigt – naast deze vijfdeurs met laag aflopende achterkant – ook al een stationwagon aan. Reken op prijzen vanaf circa 60.000 euro.

Volledig scherm MG Cyberster © RV

MG Cyberster: klassieke roadster nieuwe stijl

Dat de meeste Chinese merken bákken met geld verdienen aan de stijgende verkoop van hun auto’s, zie je aan de opkomst van bijzondere modellen. Deze MG is zo’n auto die meer wil doen dan zijn passagiers van A naar B brengen: een elektrische cabriolet is nog altijd vrij uniek, maar MG maakt hem in 2024 daadwerkelijk realiteit – inclusief vleugeldeuren! Dat is exact een eeuw na de oprichting van het van oorsprong Britse ‘Morris Garages’, dat beroemd werd met open modellen zoals de inmiddels hoogbejaarde MG B. Ook saillant: met de minimaal 314 pk sterke Cyberster trekt MG een lange neus naar Tesla, dat al jaren een eigen Roadster belooft. In China praten ze niet alleen, maar doen ze het ook.

Volledig scherm Cyberspace Cyberknight © RV

Cyberspace Cyberknight: nog altijd vreemde parodieën

Ooit raakte Landwind in opspraak, omdat het Chinese merk een eigen kopie maakte van (onder meer) de Range Rover Evoque. Zo bont maken de fabrikanten het anno 2023 niet meer, maar deze creatie leent zijn inspiratie wel héél erg bij andere stoere modellen zoals de Jeep Wrangler, Ford Bronco en Mercedes-Benz G-klasse. Cyberspace rust de Cyberknight uit met allerlei nogal avontuurlijke details (een felblauw interieur, iemand?) voor een fractie van de prijs, maar vooralsnog zijn er geen plannen om de auto naar Nederland te halen.

Volledig scherm Een wild verbouwde Mercedes-Benz V-Klasse. © RV

Mercedes: blingbling-busjes

Of Mercedes-Benz een zakelijk merk is met ingetogen uitstraling? Nou, niet in China! Op verrassend veel plekken op de Auto Show trekken wild verbouwde uitvoeringen van de V-klasse de aandacht. De omgebouwde bestelbussen zijn niet alleen voorzien van extreem luxe interieurs, vaak met lederen bekleding in de meest bonte kleuren, maar worden ook aan de buitenkant uitbundig ‘versierd’ met een verchroomde uitbouw op hun neus. Deze blingbling-busjes zijn dé trend in het straatbeeld van Shanghai – zelfs het Japanse Lexus heeft zijn eigen variant. Vaak zijn ze het werk van specialistische ombouwbedrijven, maar ze worden nota bene door de fabrikanten zelf aangeprezen. Zo zie je maar: de klant is koning, maar de Chinese klant is keizer.

Volledig scherm En wij maar denken dat BMW grote grilles maakt. © RV

