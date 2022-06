Chinese automaker onder vuur na 'ongevoelige' tweet over bizar auto-ongeluk met twee doden

Het ongeval in Shanghai kent een bizarre toedracht. De elektrische auto van Nio reed woensdag door een nog onbekende oorzaak dwars door de muur op de derde verdieping van het hoofdkantoor van de fabrikant. Het voertuig met daarin twee inzittenden donderde meters naar beneden en kwam met een enorme smak op het asfalt terecht. De slachtoffers, een medewerker van Nio en een technicus van een zusteronderneming, overleefden de klap niet.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Op de derde verdieping van het hoofdkantoor zit onder andere een showroom, een testfaciliteit of een parkeerplaats. Vermoedelijk maakten de slachtoffers een testritje met de elektrische auto, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen. ‘Ons bedrijf werkt samen met de openbare veiligheidsafdeling om de oorzaak van het ongeval te achterhalen’, meldt Nio in een verklaring.

Kritiek

De Chinese autofabrikant zegt op basis van een eerste analyse dat er sprake is van een ongeval dat ‘niet is veroorzaakt door het betrokken voertuig’. Deze verklaring komt op een stortvloed aan kritiek te staan. ‘Die laatste zin is zo onverschillig. Ze kwamen om het voertuig te testen, maar jullie zeggen dat het ongeval niets met het voertuig te maken heeft?’, klinkt het op het sociale platform Weibo. ‘Het zou een openbare veiligheidsdienst moeten zijn om te bevestigen of het een ongeluk is of niet’, schrijft een ander.

De verklaring van Nio is als gevolg van de kritiek offline gehaald. ‘We zijn erg verdrietig over dit ongeval en willen onze oprechte deelneming betuigen aan onze collega en partnermedewerker die het leven heeft verloren. Er is een team opgericht om de families te helpen’, valt nu te lezen.

Concurrenten

NIO behoort tot een groep Chinese makers van elektrische auto’s die snel willen uitbreiden. Zo willen ze de strijd aangaan met traditionele automakers en westerse makers van elektrische voertuigen als Tesla. Vorig jaar onthulde de fabrikant zijn nieuwe sedan, die een directe rivaal moet worden voor auto’s van de Amerikaanse tegenhanger, maar ook andere internationale spelers.

Nio rekent vooral BMW, Mercedes-Benz en Audi tot zijn rivalen. Volgens kenners biedt de Chinese markt nog voldoende ruimte voor verdere groei. Het autobezit in China loopt achter op dat van andere opkomende markten. Van de duizend Chinezen bezitten er gemiddeld 173 een auto.

Nio is vooralsnog alleen op de Chinese markt beschikbaar. De automaker heeft plannen om binnenkort de Europese markt te betreden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.