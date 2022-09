Chiptekort kost Europese auto-industrie 100 miljard euro

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTO De auto van Richard komt uit 1978 en hij schakelt met een... werpgra­naat

Het gebeurt niet vaak dat een auto en de eigenaar uit hetzelfde geboortejaar komen en twee maanden schelen. Richard van der Heiden (44) is gek op zijn Volkswagen 181, ook bekend als een Kübel. Zoontje Finn (9) neemt hem later graag over.

17 september