Citroën C5 Aircross: codewoord comfort

Decennialang was een hoogstaand veercomfort dé kernwaarde van Citroën. Of het nu ging om de simpele Eend of grote luxe modellen als de DS, CX of XM, bij allemaal was het zachte zoeven tot kunst verheven. In de jaren 80 en 90 volgde een kentering en liet het merk zich meeslepen in de harde strijd om de titel van Beste Bochtenridder. Deze ontwikkeling ging hand in hand met een steeds verdergaande, fratsloze rechtlijnigheid in de vormgeving. Uiteindelijk resulteerde het in een aantal bleekneuzige modellen, waarin de traditionele Citrofiel zich nauwelijks thuis voelde. Een aantal jaren geleden besloot het merk dat het roer om moest: eigenwijze vormen en een hoogstaand comfort moesten weer de boventoon gaan voeren. Het Citroën Advanced Comfort-programma werd in het leven geroepen en ook het design ging op de schop.

Onmiskenbaar

De jongste representant van Citroëns ommekeer is de C5 Aircross. Het model moet gaan concurreren met auto’s als de Opel Grandland X, de Peugeot 3008 en de Volkswagen Tiguan. De auto debuteerde ongeveer een jaar geleden al op de Chinese markt, maar sinds kort loopt hij ook in Frankrijk van de band. Onlangs maakten wij in Marokko de eerste kilometers met deze volgens Citroën ‘meest comfortabele en veelzijdige SUV in zijn segment’. De auto is uiterlijk verwant aan de C3 Aircross, al is hij duidelijk langer en oogt hij door zijn langere neus minder plomp. De ‘dubbellaags’ koplampen zijn onmiskenbaar Citroën en het in de grille opgenomen merklogo laat evenmin misverstanden over de afkomst bestaan. Afhankelijk van het gekozen kleurenpakket wordt de onderste grille opgevrolijkt door twee luchthappers met een rand in een contrasterende tint. Deze contrastkleur komt terug in de brede stootlijsten op de flanken. Ook de dakrails hebben ditzelfde kleuraccent. De missie van de onderscheidende vormgeving is wat ons betreft dan ook wel geslaagd. Maar hoe zit het met het comfort?

Fris en modern

Wie de C5 Aircross in de luxe Shine-uitvoering (vanaf 36.990 euro) betreedt, wordt verwelkomd door fraai ogend meubilair, bekleed met een combinatie van stof en leer. Belangrijker is echter de 15 mm extra schuimvulling, waarmee ze volgens Citroën het predicaat ‘Advanced Comfort Seats’ verdienen. Alleen in de basisversie Live van 31.390 euro zit je niet op zo’n gerieflijke stoel. Het interieur oogt evengoed fris en modern, met een digitaal instrumentenpaneel en een groot centraal aanraakscherm met navigatie. Digitale radio is standaard, evenals connectiviteit met Apple CarPlay en Android Auto.

De testroute begint in stedelijke omgeving met pokdalig asfalt. Het ideale wegdek voor het testen van de wielophanging met Progressive Hydraulic Cushions. Dit is een gepatenteerd systeem, met veerpoten die behalve vaste veerstops ook hydraulische stops hebben. In de praktijk komt het erop neer dat bulten en kuilen veel beter worden verwerkt, zonder dat de auto gaat deinen. Laverend tussen een gemêleerd marktpubliek, variërend van vrouwen in boerka, schaapherders met kudde en vrolijk lachende jongens en meisjes in schooluniform, vervolgen we onze weg. Gelukkig hoeft de standaard aanwezige noodremhulp niet in te grijpen, en dankzij een dubbele Arabica-espresso houdt de vermoeidheidsherkenning zich ook rustig.

Schakelflippers

Uiteindelijk belanden we op een rustige weg van biljartlaken-strak asfalt, waar we de snelheid flink opvoeren. De 180 pk sterke viercilinder benzinemotor van de testauto blijft opvallend stil, en versnelt meer dan adequaat. De sprint van 0 naar 100 km/h volbrengt hij in 8,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 211 km/h. Ga je echter de bergen in, dan moet je de achttraps automaat (standaard in combinatie met deze motor) een handje helpen. Dat kan door de Sport-stand te selecteren, maar ook door zelf de schakelflippers aan het stuur te bedienen. Doe je dat niet, dan zul je merken dat de automaat regelmatig net iets te traag terugschakelt. Overigens vergt de joystick-achtige bediening van de keuzehendel de nodige gewenning.

Dat Citroën de nadruk legt op comfort, is ook te merken aan de besturing. Weliswaar reageren de wielen vrij vlot op bewegingen van het stuur, alleen voel je nauwelijks wat ze doen. Op rechte polderwegen is dit geen enkel probleem, maar op een bochtig bergtraject ervaren wij het niet als prettig.

Door de modder

Bij het naderen van een stuk onverharde weg, zetten we de Grip Control-draaiknop (meerprijs: 400 euro) in de zandstand. Aanvankelijk volgen we een nog redelijk begaanbaar, rotsachtig pad, maar na een paar minuten stranden we achter een vrachtwagen die piepend en krakend nog geen 20 km/h rijdt. We trekken de stoute schoenen aan en rijden eromheen, dwars door diepe plassen en gladde blubber. De C5 Aircross ondergaat het als een scharrelvarken dat zich knorrend van genot in de modder wentelt. Van gripverlies is geen sprake en je hoort diepe kuilen eigenlijk meer dan dat je ze voelt. Het is niet de zwevend-tapijtervaring die de klassieke Citroëns DS en CX boden, maar er zijn weinig klassegenoten die alle ongerief zo mooi wegpoetsen.

Brede achterbank

Terug op het asfalt kunnen we door het ontbreken van wegbelijning de rijstrookhulp niet uitproberen, en de omstandigheden lenen zich ook niet voor het gebruik van de adaptieve cruisecontrol (standaard vanaf de Shine-versie). Tijdens een fotopauze halen we ons waterflesje uit het enorme, gekoelde opbergvak dat in de middenarmsteun schuilgaat en we verwisselen de bestuurdersstoel voor de brede achterbank met drie separate zitplaatsen. Die zijn op eenvoudige wijze individueel te verschuiven en neer te klappen, maar ze zijn niet uitneembaar. Voor de middelste achterbankzitter hebben we goed en slecht nieuws. Door het ontbreken van een middentunnel kan hij of zij de voeten prima kwijt, maar de scheenbenen worden belaagd door de naar achteren gebogen tunnelconsole.

Met alle achterbankzittingen in de achterste stand biedt de kofferbak een inhoud van 580 liter, als je de bank helemaal naar voren schuift, is dat 720 liter. Alleen moeten de achterpassagiers dan wel over afschroefbare benen beschikken. Wie alle achterste zitplaatsen opoffert, creëert een laadlengte van 1,90 meter en kan 1630 liter aan spullen meenemen.

Motoren en prijzen

Ondanks zijn krachtige viercilinder turbomotor met automaat (vanaf 39.090 euro), is de C5 Aircross PureTech 180 redelijk zuinig. Volgens Citroën neemt hij genoegen met 5,7 liter per 100 kilometer (1 op 17,5). De PureTech 130 met 1199 cc en handgeschakelde zesversnellingsbak doet het nog wat kalmer aan met ongeveer 1 op 19. Zijn driecilindermotor kennen we als een vrij rustige en zuinige krachtbron, die zeker onder Nederlandse omstandigheden voldoende prestaties biedt. De vanafprijs met deze motor is 31.390 euro. Dieselen kan ook, met de BlueHDi 130 (vanaf 41.490 euro) en de BlueHDi 180 (vanaf 48.990 euro, met standaard automaat). De C5 Aircross staat binnenkort bij de Citroën-dealer.

