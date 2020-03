‘Comeback van de pauper-Porsche’

Voor de jeugd is de Opel Manta vooral de auto die wordt gereden door de mannen van de speelfilm New Kids Turbo. Maar de Manta, die van 1970 tot 1988 werd geproduceerd, was tevens Duitslands meestverkochte sportauto. Het model werd in Duitsland ook wel geringschattend de ‘Pauper-Porsche’ genoemd, omdat de motorische prestaties vaak niet overeenstemden met zijn flitsende uiterlijk.

In Duitsland werden Manta-rijders in de jaren 80 Manni’s genoemd. Manni slaat zowel op de naam Manfred als op Manta-rijder. Er ontstond een complete cultus rond het model, inclusief de nodige hoeveelheid grappen. De auto werd namelijk in toenemende mate gekocht door ‘Johnny’s’ die hun auto's optisch gingen tunen (sportiever en opvallender maken) met spoilers, stickers en dikke uitlaten.

Manta-grappen

Een voorbeeld van zo'n grap was dat Opel ooit had geprobeerd een Manta te bouwen van zo’n 70 centimeter breed, zodat de bestuurder met beide ellebogen uit het raam kon rijden. Of deze: wat blijft er over als een Opel Manta verbrandt? Antwoord: Een gouden kettinkje en een huilende kapster.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om met de Manta het succes van zogenaamde pony cars - zoals de Ford Mustang, betaalbaar, compact, gestileerd en sportief - van de VS naar Europa over te brengen. Dat lukte - ondanks alle moppen - want er werden alleen al in Duitsland 470.000 exemplaren geregistreerd. ,,We willen dingen die Opel in het verleden heel goed heeft gedaan vertalen naar de toekomst”, zei Opel-topman Lohscheller tegen de krant Augsburger Allgemeine. ,,En een van die dingen is de Opel Manta.”

Ford Mustang

Hoe het nieuwe model eruit gaat zien is niet bekendgemaakt, maar een studiemodel met de naam GT X Experimental dat in 2018 werd gepresenteerd werd al eerder geïnterpreteerd als de nieuwe Opel Manta. Dat SUV-achtige model heeft weinig met de sportcoupé van weleer te maken, maar hetzelfde geldt voor de Ford Mustang, die eveneens veranderde in een elektrische SUV. Of de Manta er überhaupt komt, hangt vooral af van PSA, het moederbedrijf van Peugeot en Citroën, dat onlangs Opel inlijfde.