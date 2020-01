‘Compacte hit-SUV van Suzuki verdwijnt van Europese markt’

Als je denkt aan voertuigen die moeite hebben om aan de emissienormen te voldoen, dan staat de compacte Suzuki Jimny waarschijnlijk niet bovenaan je lijst. En toch meldt Autocar India dat Suzuki deze mini-SUV volgend jaar niet langer zal verkopen in ons werelddeel, omdat het model niet voldoet aan de nieuwe emissievoorschriften die volgend jaar van kracht worden.



Het probleem is dat de in India gebouwde Jimny zó populair is, dat dit model de gemiddelde CO2-uitstoot – die voor alle producten van een fabrikant tezamen gemiddeld onder de 95 gram moet blijven – te veel omhoog trekt. Want ondanks het feit dat hij een kleine 1,5 liter-benzinemotor heeft, slingert de Jimny verrassend veel CO2 de lucht in. Combineer dit met de grote populariteit van het voertuig – wachttijden voor een nieuwe Jimny zijn naar verluidt in sommige gebieden langer dan een jaar – en je snapt dat de gemiddelde CO2-uitstoot van Suzuki dankzij het kleine SUV’tje hoog is.