Corbellati Missile wordt met 500 km/u de snelste sportwagen ooit

De familie Corbellati was 70 jaar actief in de juwelensector en legt zich nu ook toe op auto’s. En hoe. Het jonge merk koestert stevige ambities, want het wil Bugatti en Koeningsegg (447 km/u) onttronen op het gebied van de topsnelheid.

Missile

1.800 pk

Genève

Of de prijs in lijn ligt met de prestaties? Daarvoor moeten we wachten tot de officiële onthulling tijdens de autosalon van Genève op 6 maart. Ook zijn we erg benieuwd naar de motor en aerodynamica. Het is namelijk zo moeilijk om een auto te maken die deze snelheid haalt, dat we ons in dit geval bijna afvragen of het hier niet gaat om een juweel van een pr-stunt.