Corona-uitbraak jaagt verkoop snorfietsen flink aan

In augustus werden 7330 nieuwe snorfietsen geregistreerd en dat is een plus van 74 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In juni en juli werden er respectievelijk 83 en 61 procent meer verkocht. Van de verkochte snorfietsen dit jaar wordt ruim een op de vijf elektrisch aangedreven.

Er staan steeds meer elektrische deelscooters op straat. BOVAG meldt dat dit jaar tot nu toe zo'n 4500 elektrische snorfietsen werden geregistreerd op naam van een zakelijke klant. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog geen 2000.