Daarom zitten er zwarte puntjes langs de randen van je autoruiten

Autorijden voor 20 euro per maand: de Citroën Ami is een ‘stadsauto’ nieuwe stijl

27 februari Hij gaat niet harder dan 45 kilometer per uur en biedt slechts plaats aan twee personen, maar volgens Citroën is deze nieuwe Ami de ideale stadsauto van de toekomst. De piepkleine elektrische tweezitter is zojuist gepresenteerd en komt begin 2021 op de markt, valt zonder B-rijbewijs te besturen en gaat – met een abonnement – zo’n 20 euro per maand kosten.